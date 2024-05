«Un p'tit truc en plus»: la comédie d’Artus aura-t-elle droit à une suite?

«Un p'tit truc en plus» a déjà convaincu plus de trois millions de spectateurs en à peine trois semaines d’exploitation. Un joli record pour Artus et sa douce comédie dont le scénario met en avant la cavale d’un père et de son fils, qui vont trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Cette échappatoire oblige Sylvain, joué par Artus, à se faire passer pour un pensionnaire et la Fraise, interprété par Clovis Cornillac, à faire semblant d’être un éducateur spécialisé.

«Un p'tit truc en plus» est aujourd’hui un phénomène en France. Ces exploits en terme de tickets vendus ont permis à toute l’équipe du film de monter les marches du Palais des Festivals de Cannes, ce mercredi 22 mai.