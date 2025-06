Inès Vandamme dans la Star Academy la saison prochaine ? Elle répond

Demi-finaliste de l’édition 2024 de Danse avec les stars, aux côtés de Jungeli, Inès Vandamme était au micro d’Eliott ce mardi 10 juin pour un stream inédit, sur la chaîne Twitch d’NRJ. Lors de ce nouveau rendez-vous quotidien, des invités viennent vivre un bon moment de divertissement et partager des informations exclusives en direct.

Durant cette échange de plus d’une heure ponctuée de confidences et de révélations, Inès Vandamme s'est prêtée au jeu des questions/réponses. C’est dans ce contexte que la jeune femme a mis un terme aux rumeurs concernant son intégration en tant que professeure de danse à la Star Academy. "On ne m’a jamais proposé" explique-t-elle. Néanmoins, si aucune démarche officielle n’a été faite par la production, la chorégraphe n’est "pas contre" l’idée de rejoindre le corps professoral, et s’en justifie : "J’adore Malika Benjelloum (professeure actuelle), que je trouve exceptionnelle, mais si elle n’a pas envie de rempiler et que potentiellement ils ont envie de me caster… Je ne serais pas contre. J’adore ce programme, j’ai grandi avec et je trouve que ça inculque de belles valeurs aux jeunes".

Une déclaration qui donnera sans doute espoir à certains de retrouver la danseuse dans une prochaine édition de la Star Academy. Il semblerait qu'Inès Vandamme soit même complètement disponible niveau agenda. A la question "Tu aurais le temps de faire ça ?", elle répond sans hésiter "Oui, c’est en septembre". Une réponse qui laisse clairement penser que la danseuse n'est pas contre de nouveaux défis.

Même si rien n’est officiel, cette déclaration ne manquera pas de raviver l’enthousiasme chez les fans.