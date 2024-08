Candice (« Star Academy ») bluffe avec son premier single « Fleurs fanées »

Le titre, déjà disponible sur les plateformes d’écoute, a été produit par Ny Kajy, qui a œuvré sur l'album « Héritage » de Dadju et Tayc. Les paroles font écho à une déception amoureuse. « Il ne m'a rien offert, pas un bouquet de fleurs fanées / Trainée dans la poussière, je m'en serais bien contenté / Mais j'ai longtemps rêvé, qu'il revienne me chercher, pendant ce temps je dors qui va me réveiller / Qui voudrait m'entendre, qui voudrait m'aimer ? Ça devient long d'attendre je ne veux plus espérer », désespère-t-elle sur le refrain, accompagnée d'un saxophone et des chœurs de Tayc.

Un premier single solo réussi

Le premier morceau de Candice n’est pas passé inaperçu. « C'est vraiment la révélation de l'année, elle mérite une grande carrière cette jeune femme », « La plus belle des revanches c'est la réussite, j'ai toujours cru en toi Candice, bravo », « Le meilleur single de tous les académiciens qui ont sorti un son à mes yeux », peut-on lire en commentaire sur YouTube. Pari réussi !