Vitaa marraine de la «Star Academy» : qui est son favori ?

La promo 2023 de la «Star Academy» peut compter sur sa marraine. La chanteuse Vitaa n’hésite pas à régulièrement se déplacer au château de Dammarie-les-Lys pour conseiller les apprentis artistes.

Pierre, Lénie, Héléna, Axel et Julien ont ainsi eu, une nouvelle fois, la surprise de retrouver l’ex-acolyte de Slimane dans leur demeure, ce mardi 9 janvier.

L’occasion pour Vitaa de rassurer les élèves sur leurs différentes prestations lors des primes sur TF1 ou au moment des évaluations. La chanteuse en a profité pour complimenter l’un des candidats de cette saison, en particulier.

Vitaa est, en effet, impressionnée par Axel. « J'ai dit qu'avec toi, c'est carré, que tu étais très bien. Je crois que je ne t'ai jamais vu merder. Tu es le chanteur le plus parfait », a-t-elle révélé à l’élève. Des compliments qui laissent penser certains téléspectateurs que l’artiste française souhaiterait voir gagner le jeune homme.

Ce n’est pas tout ! Vitaa a pris la défense d’Axel après avoir vu sa prestation très difficile sur «Ti Amo», en duo avec Umberto Tozzi, samedi dernier, sur TF1. « En plus, sur "Ti Amo", ils t'ont laissé les parties les plus dures et t'as quand même géré », a déclaré Vitaa.

Fort de cette déclaration, Axel arrivera-t-il jusqu’en finale de la «Star Academy» ?