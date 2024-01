Eddy de Pretto se confie sur son enfance dépourvue de tendresse

En novembre 2023, deux ans après son dernier album “À Tous Les Bâtards”, Eddy de Pretto partage un nouvel opus nommé “Crash Coeur”. Dans cet opus inédit, le premier single “LOVE’n’TENDRESSE” est une véritable ode à la douceur. Dans ce titre, l’artiste se livre en particulier sur sa quête de l’amour au sens large, lui qui a grandi dans une famille dépourvue d’affection où régnait plutôt l'autorité.

Eddy de Pretto : “Aujourd’hui, je découvre l’amour des autres”

Dans le podcast "Inspirés", le chanteur se confie sur son apprentissage de l’amour de soi et des autres. Ce titre questionne la façon de (se) donner plus de tendresse au quotidien pour tenter un peu de s'apaiser et de s'accepter davantage. L’interprète raconte également la genèse de ce morceau au cœur de sa vie personnelle, ainsi que les coulisses de son écriture.

Avec “Crash Cœur”, et plus particulièrement le single "LOVE'n'TENDRESSE", Eddy de Pretto promet d’entrer dans une “nouvelle identité musicale et visuelle” dans laquelle il partage sa vision des sentiments. Découvrez une partie de sa quête intérieure dans le nouvel épisode “d’Inspirés”.