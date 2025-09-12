The Weeknd partage un titre bonus de son album "Hurry Up Tomorrow"

The Weeknd multiplie les surprises ces derniers jours. Après avoir annoncé sa tournée en Europe et ajouté, à deux reprises, des dates en France, la star canadienne a mis en ligne, ce vendredi, un titre jusqu’à présent disponible uniquement en version physique limitée.

Intitulée "Society", la chanson est issue de l’édition 00XO de l’album "Hurry Up Tomorrow", sortie en janvier 2025, et présente sur la version physique de l’album nommé "First Pressing".

Elle inclut des morceaux standards et les deux chansons bonus : "Society" et "Runaway". Cette édition avait été mise en avant dans le cadre d’une collaboration avec Playboi Carti, marquée par des visuels et des articles de merchandising exclusifs.