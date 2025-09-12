The Weeknd partage un titre bonus de son album "Hurry Up Tomorrow"

The Weeknd multiplie les surprises ces derniers jours. Après avoir annoncé sa tournée en Europe et ajouté, à deux reprises, des dates en France, la star canadienne a mis en ligne, ce vendredi, un titre jusqu’à présent disponible uniquement en version physique limitée.
Intitulée "Society", la chanson est issue de l’édition 00XO de l’album "Hurry Up Tomorrow", sortie en janvier 2025, et présente sur la version physique de l’album nommé "First Pressing".
Elle inclut des morceaux standards et les deux chansons bonus : "Society" et "Runaway". Cette édition avait été mise en avant dans le cadre d’une collaboration avec Playboi Carti, marquée par des visuels et des articles de merchandising exclusifs.
Désormais disponible sur YouTube, les fans de The Weeknd sont aux anges. La chanson, très ancrée dans le répertoire de l’artiste, se dévoile avec des sonorités synthé pop et témoigne des "angoisses existentielles" qui semblent traverser la société actuelle.
Après son carton, il y a trois ans, The Weeknd, assisté de Playboi Carti, donne rendez-vous à son public français pour cinq concerts inédits, l'été prochain, dans les villes de Paris et Nice, à travers sa tournée "After Hours Til Dawn Stadium Tour".