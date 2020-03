The Weeknd dévoile les coulisses de son clip «Blinding Lights»

The Weeknd a surpris tous ses fans en débarquant avec des hits rétros aux visuels dignes des plus grands films d’action. Dans ses vidéos récentes, «Heartless» et «Blinding Lights» on le suit lors d’une virée à Las Vegas. Une soirée qui tourne au cauchemar. Après s’être laissé complètement aller, il se fait virer d’un casino et prend le volant d’une voiture. Au fur et à mesure des images qui défilent à toute vitesse, the Weeknd se montre avec un visage ensanglanté et est complètement désorienté.

The Weeknd vient de partager le making-of de son dernier clip «Blinding Lights». On découvre les dessous de sa scène de combat mais aussi de sa course-poursuite en voiture. Pour les besoins du clip, le chanteur a également dû danser en plein milieu de l’autoroute alors que les voitures et piétons passaient sur le côté.