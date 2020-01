Taylor Swift dévoile un extrait de «Only the Young», son nouveau hit dans le trailer de «Miss Americana»

Taylor Swift : bientôt un nouveau hit

L'interprète de «Bad Blood» dévoilera prochainement un nouveau single baptisé «Only the Young», a annoncé Variety. Celui-ci sera à découvrir sur la bande originale de «Miss Americana», un documentaire portant sur la musicienne, présenté lors de la prochaine édition du festival de Sundace. Le morceau sera joué lors du générique.

Le film, que les abonnées de Netflix pourront découvrir le 31 janvier prochain, documente le processus créatif derrière le fameux morceau. La jeune femme se serait inspirée des élections américaines de 2018 pour cette chanson enregistrée en même temps que l'opus «Lover», ajoute Variety.

Taylor Swift : «Miss Americana», une bande-annonce puissante

Taylor Swift vient de dévoiler la bande-annonce de «Miss Americana». La superstar y dévoile une partie de son quotidien durant les années passées. Elle se confie notamment sur son break en 2016, mais aussi sur son retour sur le devant de la scène, plus confiante que jamais.

Dans ce trailer, on entend Taylor Swift expliquer : «Une gentille fille ne donne pas son avis aux gens. Une gentille fille sourit et salue les gens et dit merci. Je suis devenue la personne que tout le monde voulait que je sois. J’ai du déconstruire tout un système de pensée, le jeter à la poubelle et le rejeter.»

Dans «Miss Americana», la chanteuse évoquera également ses engagements politiques et la façon dont elle s’est battue pour avoir le respect du public.