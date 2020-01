Taylor Swift révèle que sa mère est atteinte d'une tumeur au cerveau

C’est une bien triste interview de Taylor Swift que l’on découvre dans les pages du magazine Variety. Dans le cadre de la promotion de son documentaire «Miss Americana», l’interprète de «You Need To Calm Down» s’est confiée sur des sujets personnels et notamment sur la grave maladie de sa mère.

La chanteuse âgée de 30 ans a ainsi confirmé la maladie d'Andrea Swift qui se bat contre un cancer depuis 2015. Malheureusement, la mère de Taylor Swift a été récemment diagnostiquée d’une tumeur au cerveau.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que la superstar américaine a donné quelques détails: «Elle a poursuivi la chimiothérapie et c’est une chose assez difficile à vivre pour quelqu’un, a-t-elle confié. Pendant qu’elle suivait son traitement, ils ont trouvé une tumeur au cerveau. Et les symptômes de ce qu’une personne subit lorsqu’elle a une tumeur n’ont rien à voir avec ce que nous avons déjà vécu avec son cancer auparavant. Ça a été une période très difficile pour nous en tant que famille.»

Taylor Swift et sa mère : une complicité à toutes épreuves

Taylor Swift et sa mère ont toujours été très complices. Andrea Swift occupe une place très importante dans le quotidien de celle qui a récemment révélé son nouvel album «Lover»: «Tout le monde aime sa mère, tout le monde a une mère importante, a-t-elle poursuivi. Mais pour moi elle est vraiment une force. Presque toutes les décisions que je prends, je lui en parle d’abord. Alors, évidemment, c’était vraiment très important de parler de sa maladie.»

Très affectée par les problèmes de santé de sa mère, Taylor Swift tente de garder le sourire malgré ces épreuves particulièrement difficiles: «J’ai dû apprendre à gérer les maladies graves dans ma famille. Mes deux parents ont eu un cancer, et ma mère est à nouveau en train de combattre cette maladie. Ça m’a appris qu’il y a vraiment de vrais problèmes…»