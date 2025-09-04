Julien Lieb annonce un titre inédit en duo avec Soprano

Un message sur l’espoir et la combativité

Intitulé "Ça va (quand même)", le morceau semble se bâtir sur l’espérance, la capacité d’avancer malgré les intempéries et la combativité, à en croire les premières notes du duo : "Ça va. Même quand tout ne va pas, la lumière revient toujours après ça. On se bat pour y croire, on danse malgré tout. Tant qu’il y a du feu, on ne s’éteindra pas".

Dans la vidéo, laissant échapper quelques lyrics, on aperçoit les deux artistes en studio, avec leur équipe, enregistrer la chanson que les fans retrouveront sur le tout premier album du camarade de Pierre Garnier.

En attendant la sortie imminente de celui-ci, Julien Lieb donne rendez-vous à ses fans le 24 septembre à la Cigale. Ce concert marquera aussi le lancement de sa tournée à travers la France. La billeterie est d'ores est déjà ouverte, ainsi que la pré-commande de son album "Naufragé".

Soprano lui, est à retrouver toutes les semaines sur TF1 au sein du jury de The Voices Kids, aux côtés de Matt Pokora, Santa et Patrick Fiori.