"Je n'ai jamais fait un tournage aussi intense et cher" : Michou révèle les coulisses de TERMINAL dans Le SuperShow NRJ

Les créateurs de contenu font leur rentrée sur YouTube. Quelques semaines après Squeezie, c’est au tour de Michou de teaser le projet le plus ambitieux de sa carrière baptisé : TERMINAL. Le principe ? Seize créateurs de contenus s’affrontent dans un jeu de traque spectaculaire pendant 48 heures, le tout dans un aéroport entièrement privatisé. Une série diffusée sur YouTube… Mais aussi projetée dans plus de 500 salles de cinéma les vendredi 5 et samedi 6 septembre.
"Je vais le voir en même temps que tout le monde sur grand écran vendredi", confie Michou au micro du SuperShow NRJ, avant d'ajouter : "Mon challenge, c'est que les gens voient TERMINAL comme une série Netflix."
Pour y parvenir, le Youtubeur a sorti les gros moyens : "le budget est un peu plus élevé que celui de la prochaine vidéo de Squeezie. On parle de plus d'un million d'euros d'investissement. Dites-vous qu'il y avait 18.000 euros de nettoyage et 30.000 de réparation", avoue ce dernier.
Pour ceux qui n'ont pas réussi a avoir de place pour visionner TERMINAL sur grand écran, pas d'inquiétude ! La série de 90 minutes sera diffusée tous les dimanches sur la plateforme, dès le 7 septembre.