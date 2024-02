Taylor Swift annonce des duos incroyables sur son prochain album « The Tortured Poets Department »

On pourra y retrouver des noms biens connus comme Post Malone sur « Fortnight » et Florence + The Machine sur « Florida !!! ». De quoi faire naître de grandes attentes auprès des fans.

Taylor Swift : d'où vient le titre de son nouvel album ?

Les fans commencent déjà à décortiquer ce nouvel opus que l’artiste a mis deux ans à préparer à l’abris des regards. Certains ont relevé la ressemblance du titre du projet « The Tortured Poets Department » avec celui du film « Dead Poets Society » de 1989 mettant en vedette Robin Williams, un professeur de poésie qui encourage ses étudiants à toujours refuser l'ordre établi. D’autres pensent que le nom de cet album est une référence à son ex, Joe Alwyn, qui a déclaré dans le passé avoir une discussion de groupe sur son téléphone appelée « Tortured Man Club », avec Paul Mescal, qui sortait avec la bonne amie de Taylor Swift, Phoebe Bridgers.

Quoi qu’il en soit, l’irruption de « The Tortured Poets Department » augure peut-être de belles surprises pour le public européen que Taylor Swift visitera au printemps dans le cadre de la tournée de tous les superlatifs « The Eras Tour ».