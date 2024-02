Rihanna : quelle artiste francophone lui a piqué une chanson ?

« La prod de Liquide ne m’était pas destinée. J’étais en séminaire. Le producteur a fait l’instrumentale pour Rihanna. Je l’ai écouté et je me suis dit qu’elle n’allait jamais sortir d’album. J’ai eu raison car Rihanna n’a toujours rien publié depuis. », a d’abord confié Shay avant d’ajouter : « La prod m’a parlé immédiatement. Je l’ai faite écouter à Niska dans le dos du producteur. Il a aussi kiffé. On est revenu voir le producteur avec le morceau fini. Il ne pouvait plus rien dire. » L'instrumentale a par la suite été réarrangée par Le Motif - le frère de Shay, et le tour était joué. « Liquide » est devenu un véritable hit durant l’été 2019. « Rihanna, ça sera pour une prochaine fois. », conclut la rappeuse.

Shay a récemment sorti son nouveau projet baptisé « Pourvu qu'il pleuve », promu avec les singles « Jolie Go », « Commando », mais aussi « Sans Cœur » une nouvelle fois avec Niska.