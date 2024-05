Taylor Swift : à La Défense Arena, les premiers fans se préparent à vivre une soirée magique

Cette première date européenne revêt une importance particulière, car elle coïncide avec la sortie de « The Tortured Poets Department », le 11e album de Taylor Swift disponible depuis moins d’un mois. Les fans sont tous impatients de découvrir quelles chansons seront interprétées lors de ce concert mémorable. « Moi j'attends "Poetry" », nous confie une femme venue spécialement de Grenoble, illustrant ainsi l'excitation palpable qui règne parmi les admirateurs de Taytay. D'autres évoquent le single « Fornight » ou encore « I Can Do It With a Broken Heart ».