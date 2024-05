Taylor Swift en concert à Paris : comment fabriquer des bracelets d’amitié ?

Les Swifties trépignent d’impatience mais le jour J approche à grand pas ! Taylor Swift arrive dans l’Hexagone avec son très attendu Eras Tour, LA tournée historique. Pour son passage en France, elle pose son imposante scène, à Paris La Défense Arena, du 9 au 12 mai. L’occasion pour les fans de se mettre sur leur 31. On n’avait pas vu Taylor Swift en France depuis son concert privé à l’Olympia en 2019. Alors évidemment, les milliers de spectateurs sont surexcités et comptent bien honorer Taytay avec des looks de rigueur. A commencer par les bracelets d’amitié !

D'après le média The Guardian, la mode de ces petits bijoux chez les fans de la chanteuse aurait débuté après la sortie de l'album « Midnights », en 2022. Dans son titre « You’re on your Own, Kid », elle chantait « So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it » (en français, « Donc, faites les bracelets d'amitié, prenez le temps et profitez-en »). Une invitation prise au premier degré par les Swifties, qui confectionnent, depuis, des bracelets avec des perles représentant des titres de chanson ou encore d'albums de la star. Certains admirateurs inscrivent même « I Love Taylor » en lettres de plastique.

Le but de cette trend ? Fabriquer un maximum de bracelets pour pouvoir les échanger avec d’autres fans durant le concert.

Comment faire des bracelets d’amitié pour le Eras Tour ?

Pour 1 bracelet de 30 cm de long, vous aurez besoin :