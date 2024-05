Taylor Swift : finalement, Thomas Pesquet a trouvé une place pour le concert

L’appel à l’aide est rapidement devenu viral sur le réseau social, au point que le compte de La Défense Arena lui a répondu, écrivant : « Hello, ok mais on n'a pas de parking pour ta fusée (Passe en DM). » Et ce n’est pas tout ! Groupama Stadium de Lyon lui a également proposé une place pour un autre concert de la chanteuse, en juin prochain.

Thomas Pesquet aura eu plus de chance que certains fans de la chanteuse qui tentent, encore aujourd’hui, de se connecter pour acheter un ticket lors des différentes mises en ventes. « Il n’y a pas que toi qui cherche », « Thomas par pitié prend moi avec toi », « Si tu trouves, on a le droit de venir avec toi ? », peut-on lire en réaction au message de l’astronaute.