Selena Gomez et Taylor Swift : une amitié née après leurs ruptures avec les Jonas Brothers

C'est l'une des plus belles amitiés de la pop culture. Depuis une quinzaine d'années, Taylor Swift et Selena Gomez ont su conserver leur relation assez unique dans l'univers du divertissement, malgré leurs emplois du temps chargés. Les deux stars partagent sur les réseaux sociaux les bons moments passés ensemble, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Invitée le 7 août dernier du podcast Therapuss animé par Jake Shane, Selena Gomez est revenue en toute franchise sur la genèse de son amitié avec celle qui vient d'annoncer son nouvel album, "The Life of a Showgirl". Retour en 2008. À l'époque, Selena Gomez a 15 ans et Taylor Swift, 18. Les deux chanteuses sortent respectivement avec Nick Jonas et avec Joe Jonas, deux membres des Jonas Brothers.

"C'était mignon"

"C’était mignon, nous étions jeunes. On se connaît tous et on s’aime maintenant, et c’est tellement adorable. On ne savait pas trop ce qu’on faisait", se souvient celle qui partage actuellement la vie de Benny Blanco.