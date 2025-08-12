Angèle nostalgique des Jeux Olympiques : elle reprend sa mythique danse sur Tiktok

On s’en souvient comme si c’était hier. L’été dernier, Angèle avait enflammé la scène lors de sa prestation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La chanteuse belge avait offert une reprise unique de "Nightcall", aux côtés de Kavinsky et Phoenix. En l’espace de 24 heures, ce morceau était devenu le plus shazamé de l’histoire.

Un an plus tard, l’artiste semble encore émue par ce moment. Cette semaine, sur son compte Instagram, elle a partagé des extraits de sa performance, accompagnés de la légende : "ll y a un an", ponctuée d’un smiley avec une larme aux yeux. Dans les commentaires, le compte officiel des Jeux Olympiques a réagi : "C’était magique".

Sur TikTok, Angèle a également rejoué sa mythique marche féline, filmée lors de la cérémonie. "Joyeux anniversaire à cette marche", a-t-elle commenté, pour le plus grand plaisir de ses fans, replongés eux aussi dans cette soirée historique.