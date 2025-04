Selena Gomez et Benny Blanco plus amoureux que jamais dans l'album "I Said I Love You First"

Ce vendredi 21 mars marque une étape importante pour Selena Gomez et Benny Blanco : le duo sort son premier album commun. Si la star de Disney Channel a déjà collaboré avec le célèbre producteur, "I Said I Love You First" symbolise leur histoire d’amour.

Pour rappel, Selena Gomez et Benny Blanco se rencontre en 2019 pour travailler sur "I Can’t Get Enough". Une relation professionnelle qui se transformera en idylle quatre ans plus tard. En 2023, la love story devient officielle et le couple annonce ses fiançailles quelques mois plus tard.

"I Said I Love You First" ou l'amour et la musique

Avec "I Said I Love You First", les artistes ouvrent une fenêtre intime sur leur relation. Pour Selena Gomez, il s’agit de son quatrième album, tandis que Benny Blanco en est à son deuxième. Ce projet est le fruit d’une confiance mutuelle et d’une alchimie artistique. De leur rencontre à leur amour grandissant, jusqu’à leur vision du futur, ils retracent leur parcours.

"J’ai pu lui dire des choses que je n’aurais jamais osé confier dans une autre relation, parce qu’il était aussi le chef d’orchestre de cet album", explique Selena Gomez dans Hot Ones avant de poursuivre : "avec lui, je me sentais en sécurité. Je ne pense pas que j’aurais pu m’ouvrir de cette façon avec un autre producteur, et encore moins avec un autre partenaire."

De son côté, Benny Blanco témoigne de cette alchimie créative : "quand on travaille ensemble, il arrive qu’on se dispute. Mais à chaque désaccord, l’un de nous finissait toujours par dire : 'Ok, ouais.'".