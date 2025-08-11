Demi Lovato et les Jonas Brothers font revivre "Camp Rock" en live

Nostalgie garantie ! Les Jonas Brothers ont repris la route, ce dimanche 10 août, à l'occasion de leur grande tournée "JONAS20 Greetings From Your Hometown". Le boysband américain a inauguré ce marathon par un concert au MetLife Stadium, dans le New Jersey, devant plus de 80 000 personnes.

Quelle ne fut pas la surprise du public en voyant débarquer sur scène une invitée très spéciale : la chanteuse Demi Lovato ! Accompagnée de Joe, Nick et Kevin Jonas, l'ancienne star de Disney Channel a interprété "This Is Me" et "Wouldn't Change a Thing", deux chansons issues de "Camp Rock" et "Camp Rock 2: The Final Jam". Pour rappel, ces deux téléfilms sortis en 2008 et 2010 sur Disney Channel ont contribué à propulser la carrière de Demi Lovato et des Jonas Brothers.