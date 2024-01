Rihanna fan de Natalie Portman : leur rencontre adorable à la Fashion Week

Immédiatement, les deux stars ont rigolé ensemble. Euphoriques, elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre, si heureuses de pouvoir ENFIN se rencontrer. « Tu es l'une des plus belles p****** d'Hollywood, pour toujours », affirme sans mâcher ses mots la star de « Umbrella ».

Avec la même spontanéité, Natalie Portman lui a répondu qu'elle allait « s'évanouir » avant d'ajouter : « Je t’aime et j’écoute ta musique tout le temps, et t’es juste une reine, merci ! ». À l'instar d'une fangirl, Rihanna a même demandé aux photographes présents de la prendre en photo aux côtés de l'actrice pour immortaliser ce moment de joie. Et nous, on adore !