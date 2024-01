Miley Cyrus - «Doctor» : son nouveau hit dévoilé au défilé Louis Vuitton

La Fashion Week homme automne-hiver 2024-2025 de Paris a débuté, hier, mardi 16 janvier au Jardin d’Acclamation. Et c’est Pharrell Williams qui a eu l’honneur de dévoiler le tout premier défilé de l’évènement. Pour Louis Vuitton, l’artiste a partagé ses influences de cow-boy. Des pièces toutes droits sorties de l’univers des Western qui ont été dévoilées sur une bande-son entrainante.

Pharrell Williams a non seulement surpris le public sur le catwalk mais également dans l’ambiance sonore. Il a ainsi choisi un morceau inédit de Miley Cyrus lors du défilé des mannequins hommes. Le titre s’appelle «Doctor» et s’adapte à merveille à l’univers du directeur créatif des lignes hommes de Louis Vuitton.

On peut ainsi entendre la voix grave de Miley Cirus à partir de 12 minutes 40 secondes de la vidéo du défilé ci-dessous. La superstar chante sur un rythme hyper rythmé: «I could be your doctor / I could be your nurse / I think I see the problem / It’s only gon’ get worse.», soit en français: «Je pourrais être ton docteur/ Je pourrais être ton infirmière/ Je pense que je vois le problème/ ça va juste s’aggraver.»