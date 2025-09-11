Kendji Girac et Jul : bientôt le duo ?

L'idée d'un duo entre le spécialiste de la pop gypsy et le maitre incontesté du rap semble de plus en plus probable. Il y a quelques jours, en coulisses du NRJ Music Tour de Haguenau, l'équipe d'NRJ a pu poser la question que tout le monde se pose : à quand un featuring avec Jul ?

La réponse de Kendji Girac, tout en sourire, va faire plaisir aux fans : "Un feat un jour ? Avec plaisir, il faudrait que ce soit le bon moment, qu'on se rencontre, pour pouvoir le faire avec plaisir. On croise les doigts."

Le chanteur a même ajouté un petit message à l'attention de Jul : "Continue mon frérot tu nous fais rêver. Ça fait des années et c'est toujours un bonheur."

Une future collaboration pourrait donc être possible. L'appel est en tout cas lancé. Et nous croisons les doigts nous aussi.