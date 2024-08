« The Voice Kids » : Slimane forme un adorable duo avec une candidate

La saison 10 de « The Voice Kids » s’annonce déjà comme légendaire. Alors que l’émission ne compte que deux épisodes, de nombreux moments marquants ont déjà animé ce début de saison. Les spectateurs se rappelleront forcément de la performance de Yasmine et de sa magnifique version de « Lily » de Pierre Perret. Le jury a fait peau neuve en intégrant sur ses fauteuils Patrick Fiori et Claudio Capéo, tandis que les deux autres sièges sont toujours occupés par Lara Fabian et Slimane.

Ce dernier, vainqueur de la cinquième saison du télé-crochet, s’est déjà fait remarquer en regrettant amèrement son choix face à une candidate très talentueuse. Mais son aventure ne commence pas mal pour autant ! Le chanteur a en effet été à l’origine d’un des meilleurs moments de cette saison.