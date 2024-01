Vitaa et Slimane continuent de cartonner malgré la fin de leur duo

Après trois ans de triomphe en duo, Vitaa et Slimane ont annoncé la fin de leur coopération en novembre 2021. «Ce projet c'était une parenthèse dans nos carrières solos, une très belle parenthèse.», déclarait le chanteur, en janvier 2022, dans les colonnes de «La Voix du Nord». Un choix très surprenant quand on sait que le binôme explosait les compteurs des plateformes de streaming.

Mais Vitaa et Slimane ne semblent pas avoir besoin de sortir des nouveautés en duo. Ils continuent, en effet, de prendre d’assaut les charts. Le public plébiscite encore aujourd’hui leurs classiques extraits de l’album «VersuS».

D’après la compilation des chiffres mis en avant par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), l’album «VersuS», sorti en 2019 vient d’atteindre le million de ventes! Parmi les plus gros hits de l’opus on retrouve «Ça va Ça vient», «Avant Toi», «Je te le donne» et bien d’autres…