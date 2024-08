Slimane : ses regrets après une bourde dans « The Voice Kids »

La saison est lancée. Ce samedi 24 août, les auditions à l’aveugle de l’émission « The Voice Kids » ont apporté leur lot de jeunes talents. Les candidats se sont succédé devant les fauteuils retournés du jury composé cette année de Slimane, Patrick Fiori et les petits nouveaux : Claudio Capéo et Lara Fabian.

Depuis la première, le samedi 17 août dernier, de nombreux prétendants ont déjà ébloui le public et le jury comme Loan ou Yasmine. Lors du dernier prime, une jeune chanteuse, Arianna, 14 ans, a délivré une superbe interprétation du hit « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown. Une performance qui a fait se retourner l'ensemble du jury, enfin presque. Seul coach à n’avoir pas appuyé, Slimane s’en est ensuite mordu les doigts.