Sia «Unstoppable»: un hit plusieurs fois repris

Sia «Unstoppable»: un hit à succès

La chanson «Unstoppable», traduisez «Inarrêtable» et interprétée par Sia, est sortie en 2016. Cette chanson, cinquième morceau de son album «This Is Acting», délivre des paroles sombres, voire bouleversantes qui évoquent la volonté d’une personne de paraître forte: «Je suis quelqu'un qu'on ne peut arrêter Je suis une Porsche sans freins Je suis invincible Ouais, je gagne à chaque fois Je suis si puissante Je n'ai pas besoin de batterie pour tenir la distance Je suis tellement sûre de moi, ouais (personne ne pourra pas m'arrêter aujourd'hui)», même si cette personne a des failles: «Lorsque je suis toute seule, j'éclate en sanglots Vous ne verrez jamais ce que je cache en moi Ce que je cache au plus profond de moi, ouais, ouais Je sais, j'ai entendu dire que montrer tes sentiments était la seule manière de se faire des amies Mais ça fait trop longtemps maintenant que j'ai été habituée à dissimuler mes sentiments».

La chanteuse australienne Sia Furler, surnommée Sia, a dévoilé ce hit le 20 janvier 2016, extrait de son septième album studio «This Is Acting», double disque de platine en France. Cette chanson, sombre, au sens fort, évoque le diktat de l’apparence et de l’image forte qui doit souvent être véhiculée en public alors que parfois, intérieurement, la fragilité prend le dessus, sans être une faiblesse: «Tout sourire (Je sais ce qu'il faut pour tromper cette ville) Je le ferai jusqu'à ce que le soleil se couche et tout au long de la nuit Ohh oui, ohh oui».

Ce morceau peut alors être perçu comme un «hymne au gonflement de l’estime de soi» comme le considère Jessica Goodman dans Entertainment Weekly à la sortie du titre, avec des paroles comme: «Je suis si puissante Je suis tellement sûre de moi, ouais (Aujourd'hui vous ne pourrez pas me stopper) Aujourd'hui vous ne pourrez pas me stopper, aujourd'hui personne ne pourra m'arrêter.»

Ecrite par Sia et Christopher Braide, cette première version du morceau a été produite par Jesse Shatkin. Le hit de l’artiste a été présenté, après six autres titres, comme un single promotionnel de l’album.