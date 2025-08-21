Shy’m et Jérémy Frérot : leurs photos de vacances en Martinique affolent les internautes

Le doute persiste. Depuis plusieurs mois, Shy’m et Jérémy Frérot affichent une complicité grandissante, suscitant de nombreuses interrogations de la part des internautes. L'été dernier, les deux artistes ont notamment partagé des photos de leurs vacances respectives sur le bassin d'Arcachon, laissant entrevoir des similitudes troublantes. Cette fois-ci, l’histoire se répète en Martinique.
En effet, Shy’m et Jérémy Frérot ont partagé, chacun de leurs côtés, des photos de leur séjour sur l’île des Petites Antilles. Au programme : baignade dans une rivière, déjeuner face à la mer ou encore séance de surf.
Interrogée récemment par Télé-Loisirs, l’interprète de "Et alors !" est restée, comme à son habitude, très évasive quant à la nature de leur relation. Alors, véritable amitié ou idylle amoureuse ? Les deux artistes continuent de faire perdurer le mystère.