Shy’m et Jérémy Frérot : leurs photos de vacances en Martinique affolent les internautes

Le doute persiste. Depuis plusieurs mois, Shy’m et Jérémy Frérot affichent une complicité grandissante, suscitant de nombreuses interrogations de la part des internautes. L'été dernier, les deux artistes ont notamment partagé des photos de leurs vacances respectives sur le bassin d'Arcachon, laissant entrevoir des similitudes troublantes. Cette fois-ci, l’histoire se répète en Martinique.