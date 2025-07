Shy'm et Jérémy Frerot en couple ? La chanteuse répond enfin

Le secret restera gardé pendant longtemps…Shy'm et Jérémy Frerot multiplient les apparitions ensemble depuis le concert des Enfoirés en janvier dernier mais ne confirment toujours pas leur romance. Interrogée récemment par "Télé-Loisirs", la chanteuse reste, comme à son habitude, très évasive quant à la nature de leur relation.

"Depuis le concert des Enfoirés en janvier dernier, vous vous montrez de plus en plus au côté de Jérémy Frerot. Vous sentez-vous prête à assumer votre relation au grand jour ?", lui a-t-il été demandé. L'interprète de "Et alors !" a répondu avec une franchise teintée de discrétion : "Ce n'est pas encore un sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Je mets un point d'honneur à ne rien divulguer de façon officielle pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Il y a eu tellement de moments volés... Autant que possible, je fais tout pour me protéger des rumeurs."

Malgré les indices et les apparitions publiques, les fans devront donc faire preuve de patience, car Shy'm n'est visiblement pas prête à lever le voile sur sa relation avec Jérémy Frerot.