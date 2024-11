Shawn Mendes touchant et vulnérable dans "Shawn", son nouvel album

Shawn Mendes fait son retour sur le devant de la scène après s'être fait discret ces derniers mois malgré la sortie de plusieurs extraits de son nouvel album qui se dévoile aujourd'hui. Un cinquième opus intitulé sobrement "Shawn", composé de 12 morceaux et vierge de toute collaboration, que le chanteur canadien aura mis du temps à finaliser et que les fans peuvent enfin découvrir.

Dévoilés avant cette sortie attendue, on retrouve dans l'album les titres "Why Why Why", "Isn't That Enough", "Nobody Knows" et "Heart of Gold" dans lesquels il parle de ses peurs, ses doutes et son anxiété. Des chansons assez révélatrices de la manière dont l’ancien compagnon de Camila Cabello - avec qui il avait notamment sorti en 2019 le hit "Señorita" -, a choisi de se raconter à son public dans ce nouveau disque.