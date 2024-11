Eurovision 2025 : Mentissa prochaine représentante de la Belgique ?

Lors de cette émission, les huit artistes devront présenter une composition originale dans la langue de leur choix. Ils seront départagés par le public qui plébiscitera l'un d'entre eux lors de la grande finale prévue le 1er février 2025.

Mentissa n'a pas encore dévoilé la chanson qu'elle interprétera, mais elle a d'ores et déjà confié son excitation au diffuseur belge VRT : "Ces dernières années, l’Eurovision est devenu bien plus qu’un simple concours de chant. C’est devenu un monde plein de courage et d’audace, où chacun est libre d’être pleinement lui-même et où la créativité ne connaît pas de limites", a-t-elle déclaré.

Après "The Voice", cap sur l'Eurovision

La jeune chanteuse est une habituée des émissions musicales. Elle avait remporté "The Voice Kids" en Belgique en 2014 et terminé finaliste de la saison 10 de "The Voice" en France, dans l'équipe de Vianney. Après un premier album à succès, et une tournée réussie, la jeune chanteuse a été choisie en 2024 par les équipes de "The Voice Belgique" pour devenir, à son tour, membre du jury.

Largement appréciée du public, Mentissa a donc toutes ses chances de passer avec brio cette étape de présélection. Et de représenter la Belgique à l'Eurovision. Réponse le 1er février.