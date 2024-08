Shawn Mendes de retour : il partage l’extrait d’un nouveau hit « Isn’t That Enough ? »

Le nouvel album de Shawn Mendes ne devrait plus tarder à sortir. Le chanteur prépare depuis quelques jours son comeback avec des vidéos de lui en studio d’enregistrement ou encore en train de chanter. Il vient de partager un extrait d’un morceau inédit de ce cinquième album, intitulé « Isn’t That Enough ? ».

Ce titre serait la piste 5 de l’opus à venir de Shawn Mendes.

Accompagné de sa guitare, l’artiste se trouve autour d’un feu de bois. Le chanteur ne peut cacher son sourire au moment d’interpréter le refrain de la chanson aux airs country. « My hand’s still shaking / My mind’s still racing / My heart’s still breaking in two / I’m still changing, my friends stay patient / My mother still calls for the news / Isn’t that enough? », sont les paroles de cette chanson qui s’annonce très intime.