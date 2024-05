Shawn Mendes a terminé son nouvel album attendu prochainement

Les nombreux fans de Shawn Mendes attendent avec impatience la sortie des nouveaux hits de la star. Pas de panique puisque son nouvel album arrive très bientôt. Le dernier opus du chanteur, « Wonder », est sorti il y a quatre ans. La bonne nouvelle est arrivée via les réseaux sociaux. C’est un groupe de fans qui l’a croisé dans la rue et qui s’est empressé de lui poser la question. A cela Shawn Mendes a répondu spontanément: « L’album arrive bientôt. En fait, nous venons de le terminer il y a environ 10 minutes. »