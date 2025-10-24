Selena Gomez fait revivre un ancien album dans le clip de "In The Dark"

"Juste une pointe de nostalgie". Extrait de la bande originale de la saison 2 de la série Netflix "Nobody Wants This", le titre "In The Dark" est déjà très apprécié des "selenators". Ces derniers ont su rapidement reconnaître dans le clip plusieurs références à "Revival", l'album à succès de Selena Gomez sorti en 2015.
Dansant sur un beat rétro entraînant, Selena Gomez est seule face à la caméra pour un nouveau clip épuré qui marque un surprenant retour dans le passé.
Une compilation d'images iconiques
Pour officialiser la sortie du titre et de sa vidéo, Selena Gomez annonce à ses fans : "c'est juste une pointe de nostalgie et j'espère que ça vous plaira."
Par "nostalgie", faut-il entendre un voyage dans le passé de la chanteuse ? Certains fans semblent en effet affirmer que les images du clip de "In The Dark" font clairement référence à des clips antérieurs de l'interprète de "Good For You".
Ces parallèles ont été confirmés par Selena elle-même, qui a posté plusieurs captures d'écran du clip sur des stories Instagram, écrivant qu'elle pensait que cela serait "amusant d'ajouter un peu de Revival au clip".
Entre le retour à une ère iconique et une potentielle déclaration à son fiancé Benny Blanco, "In The Dark" a déjà gagné le cœur des fans.