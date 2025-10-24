Selena Gomez fait revivre un ancien album dans le clip de "In The Dark"

"Juste une pointe de nostalgie". Extrait de la bande originale de la saison 2 de la série Netflix "Nobody Wants This", le titre "In The Dark" est déjà très apprécié des "selenators". Ces derniers ont su rapidement reconnaître dans le clip plusieurs références à "Revival", l'album à succès de Selena Gomez sorti en 2015.

Dansant sur un beat rétro entraînant, Selena Gomez est seule face à la caméra pour un nouveau clip épuré qui marque un surprenant retour dans le passé.