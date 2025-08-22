Selena Gomez de retour dans "Only Murders in the Building"

Les fans peuvent d’ores et déjà mettre un rappel sur leur agenda. Le 9 septembre 2025, le trio d’enquêteur de la série à succès "Only Murders in the Building" reprend du service avec une cinquième saison. Selena Gomez et Disney+ révèlent la bande-annonce sur les réseaux sociaux, promettant une intrigue trépidante (encore) truffée de stars internationnales.
A l’image des saisons précédentes, cette cinquième partie comptera de nouveaux guests dans ses rangs. Parmi les nouvelles têtes d’affiche, on retrouvera notamment Renée Zellweger, Christoph Waltz, Logan Lerman ("Percy Jackson"), Keegan-Michael Key ("Wonka"), Tea Leoni ("Madam Secretary") ou encore Jermaine Fowler ("A Murder at the end)". De quoi donner l’eau à la bouche.
Quelle intrigue pour cette saison 5 ?
La saison 4 de la série s’achevait sur la découverte du corps du portier Lester dans la fontaine de l’immeuble. Une question demeure alors : qui a bien pu assassiner le personnage incarné par Teddy Coluca ? Un épisode cliffhanger, laissant les fans sur cette nouvelle intrigue.
Dans cette nouvelle saison, le trio se penchera donc sur cette affaire, en parallèle d’une autre enquête sur la disparition de Nicky, un personnage lié à la famille mafieuse des Caputo et qui sait... peut-être aussi à l’affaire Lester.
Rendez-vous le 9 septembre 2025 sur Disney+ pour le découvrir !