Selena Gomez de retour dans "Only Murders in the Building"

Les fans peuvent d’ores et déjà mettre un rappel sur leur agenda. Le 9 septembre 2025, le trio d’enquêteur de la série à succès "Only Murders in the Building" reprend du service avec une cinquième saison. Selena Gomez et Disney+ révèlent la bande-annonce sur les réseaux sociaux, promettant une intrigue trépidante (encore) truffée de stars internationnales.

A l’image des saisons précédentes, cette cinquième partie comptera de nouveaux guests dans ses rangs. Parmi les nouvelles têtes d’affiche, on retrouvera notamment Renée Zellweger, Christoph Waltz, Logan Lerman ("Percy Jackson"), Keegan-Michael Key ("Wonka"), Tea Leoni ("Madam Secretary") ou encore Jermaine Fowler ("A Murder at the end)". De quoi donner l’eau à la bouche.