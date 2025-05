Selena Gomez et Benny Blanco en mode bal de promo dans leur morceau inédit "Talk"

Selena Gomez et Benny Blanco viennent de mettre en lumière la version Deluxe de leur album collaboratif "I Said I Love You First…" intitulé "I Said I Love You First… And You Said It Back". Enrichi de morceaux inédits et de chansons réinventées issues de l’album original, le projet musical, initialement sorti le 21 mars 2025, retrace leur histoire d’amour à travers une palette de genres allant de la pop au reggaeton, en passant par des influences latines.

L’album qui a rencontré un vif succès en se hissant à la deuxième place du Billboard 200 dès sa première semaine avec plus de 120 000 unités écoulées, est devenu le meilleur démarrage de la carrière solo de la star.