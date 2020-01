Adele, Slimane, Sam Smith: quand les stars se métamorphosent et évoquent leur poids

Sam Smith: vers l’acceptation de soi

Tout comme Lizzo qui affiche fièrement ses rondeurs sur la Toile avec des clichés osés d’elle complètement nue, Sam Smith est également adepte du «accept yourself». D’abord complexé par son poids, le chanteur avait alors suivi un régime strict de la nutritionniste Amelia Freer. En arrêtant le grignotage et les plats trop riches, Sam Smith a réussi à arborer une silhouette plus amincie. Mais non sans des concessions: «C’est très difficile. J’adore la nourriture donc c’est une bataille permanente. Ce sera toujours une bataille, mais je fais de mon mieux, racontait-il dans un entretien pour CBS en 2017. Quand je veux manger quelque chose de mauvais, je le fais, mais je garde le contrôle, ce qui est dur. J’adore le poulet frit et le fromage.» Se faire plaisir donc, tout en restant raisonnable.

Désormais mieux dans son corps et dans sa tête, Sam Smith met en avant l’acceptation de soi. Régulièrement, l’artiste partage d’ailleurs des messages engagés afin d’aider celles et ceux qui subissent leurs kilos: «Aimons nos corps fluctuants. Regardez dans ce miroir et arrosez ce reflet avec la gentillesse de Noël. Soyez sympas. C’est un combat quotidien pour moi. Vous n’êtes pas seuls.»