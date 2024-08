Sabrina Carpenter annonce un vinyle alternatif de son album avec un titre exclusif

C’est l'un des albums les plus attendus de la fin de l’été. Forte de ses énormes succès « Please Please Please » ou encore « Espresso », Sabrina Carpenter s’apprête à dévoiler son sixième album intitulé « Short n’ Sweet ». Un opus très attendu qui fera figurer les hits de l’été de la chanteuse, mais pas que.

Alors que l’album est prévu pour le 23 août prochain, son interprète tease déjà de belles surprises. Sur Instagram, la chanteuse a en effet révélé avoir déjà prévu un disque vinyle disposant d’une pochette alternative. Au-delà de l’aspect visuel, la galette aura l’avantage de comporter le titre exclusif « Needless to Say ».