Sabrina Carpenter à Paris : qui est Rachel Chinouriri, la chanteuse qui assure sa première partie ?

Les fans de Sabrina Carpenter sont euphoriques. La chanteuse s'apprête à donner deux concerts exceptionnels à l’Accor Arena de Paris ces dimanche et lundi. L’occasion pour Sabrina Carpenter d'interpréter en live les morceaux extraits de son dernier opus en date "Short n’ Sweet", mais aussi de revenir sur quelques-uns de ses plus grands succès, dont "Nonsense", "Fast Times et "Feather".

Mais avant de pouvoir vibrer sur ces mythiques chansons, une autre artiste aura l’immense privilège de monter sur la scène de l’Accor Arena : Rachel Chinouriri !

Qui est Rachel Chinouriri ?

Si elle commence à peine à se faire un nom de ce côté-ci de la Manche, Rachel Chinouriri s'est déjà taillée une solide réputation en Angleterre avec son premier album sorti l'année dernière, "What A Devastating Turn of Events". L’opus aux sonorités pop-rock contient de nombreux succès tel que "So My Darling" qui comptabilise plus de 65 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. La troisième piste du disque a même eu droit à un clip vidéo où l’actrice Florence Pugh interprète la meilleure amie de la chanteuse.