Elodie Fontan en couple avec Philippe Lacheau : "Il y a une règle que j’essaie d’imposer à la maison"

À l’occasion de la sortie du film "Anges & Cie", en salles dès ce mercredi 7 mai, Elodie Fontan se confie sur ce nouveau rôle qui l’a “accrochée tout de suite”, mais aussi sur sa vision de la vie et du hasard.

Connue pour ses rôles dans des comédies survitaminées telles que "Babysitting", "Alibi.com" ou encore "Nicky Larson", Elodie dévoile dans le podcast NRJ La Routine une autre facette d’elle-même : "J’aime le calme et la nature”, loin de l'agitation des tournages et des plateaux. Et pour cause, la femme de 37 ans aime se ressourcer en famille.

Elodie Fontan : "mon fils est devenu ma priorité"

Depuis la naissance de son fils Raphaël en 2019, Elodie Fontan jongle entre vie professionnelle intense et repères familiaux solides. “Je suis devenue maman, et je me dis que mon fils est devenu ma priorité”, affirme-t-elle au micro de la journaliste Anaïs Koopman. “Je pense que la famille, les amis, etc, c’est quand même le socle le plus essentiel.”

Le travail reste… à la porte

En couple depuis 2015 avec le réalisateur et acteur, Philippe Lacheau, la comédienne tient à préserver son équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. “Il y a une règle que j’essaie d’imposer à la maison", commence-t-elle par expliquer avant de poursuivre : "c’est que le boulot n’entre pas. En fait quand t’es passionné. Tu travailles. T’es au boulot. Tu rentres à la maison. Tu ne parles que du film pour X raison, parce que la sortie approche, parce que t’es un peu angoissé, parce qu’il y a des retours que tu lis sur internet… Et effectivement, ça peut prendre beaucoup le pas sur la vie à côté."

Une manière pour Elodie Fontan de garder les pieds sur terre. Même quand sa tête est encore un peu sur le plateau.