Roméo Elvis: «Lenita», sa chanson dédiée à sa petite amie Lena Simonne

Paroles de «Lenita» :

Lenita, Lenita

Inévitable et vitale

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

T'avais pas calculé mes failles

Et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à s'fréquenter

J'aurais dû fermer ma gueule de temps en temps à tes côtés pour faire monter la chaleur

T'avais pas calculé mes failles

Et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à s'fréquenter

J'aurais dû fermer ma gueule de temps en temps

J'aurais dû fermer ma gueule, yeah

Quand tu parles, je suis possédé

J'en oublierais les procédés qui doivent m'aider à t'convaincre

Je n'enroule que des OCB, toujours pas fini d'observer

Ton visage sans le fond de teint

Et si tu m'aimais, j'aurais cramé que c'était le moment

J'me fais du mal alors que je sais que t'en as rien à foutre

Quand on a peur de faire trop mal tu sais c'est comment

Tu sais, c'est comment, tu sais, c'est comment

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Mais forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

Je regarde une fille, c'est la seule qui m'ignore tel

Un garçon plein de putris, un animal, un yorkshire

Mais j'continue à rêver, j'pourrais m'en aller baiser celle vue à la soirée cocktail

Petits frottements cul-bites, celle-là au moins elle suce vite

Et j'oublie mieux la première, celle qui m'envoie à la de-mer

Moi qui pensait être un pure tich, mais j'continue à rêver

Un jour elle dira "bébé" quand elle m'parlera dans l'oreille

Situation ultime

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce

Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire

Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire

Mais dans le fond, je vais regretter

T'avais pas calculé mes failles

T'avais pas calculé mes failles

T'avais pas calculé mes failles et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à s'fréquenter

T'avais pas calculé mes failles

T'avais pas calculé mes failles

T'avais pas calculé mes failles

Lenita, Lenita