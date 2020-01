Roméo Elvis: retour sur ses albums

Roméo Elvis, ses premiers albums

Dès 2013, Roméo Elvis se lance officiellement avec la sortie de son EP «Bruxelles c’est devenu la jungle». Au total, ses six titres sont là pour le pousser sur le devant de la scène musicale. Un an plus tard, le voilà qui revient avec «Famille nombreuse». En 2016, le voilà avec «Morale» qui sera son denier EP.

Un an plus tard, Roméo Elvis décide de lancer une autre version de ce dernier avec «Morale 2». L’opus est produit par Le Motel et sort dans les bacs le 17 mars 2017. Plusieurs mois après, il revient avec la réédition «Morale 2luxe». On retrouve donc des titres connus comme «Lenita», «Les hommes ne pleurent pas» ou encore «Drôle de question».