Roméo Elvis: avec sa copine Lena Simonne c’est du sérieux!

Avant la sortie de son dernier album «Chocolat» et de son titre «Soleil», dont Lena Simonne est le sujet: «Le soleil renaît dans ma vie/T'es un petit croco/Le soleil renaît dans ma vie/Y'a pas de quiproquo/Le soleil renaît dans ma vie», les deux amoureux ont joué avec les nerfs de leurs fans. Sur son compte Instagram, le rappeur belge avait posté, une semaine avant la sortie du hit «Soleil», le 15 mai 2019, une série de photos légendées: «Le Soleil renaît dans ma vie» - une des répliques de la chanson - tandis que le dernier cliché est une photo de Lena Simonne en train de se toucher le ventre. Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes y voient l’annonce de la grossesse de sa petite-amie. Finalement, ce n’était que l’annonce de la sortie de son projet, «Chocolat». Dans le clip du morceau Lena apparaît d’ailleurs à plusieurs reprises.

Roméo Elvis: deux chansons pour sa copine Lena Simonne

Preuve de son amour pour sa petite-amie, Roméo Elvis lui a donc consacré deux chansons. La première est «Lenita», extraite de son tout premier album solo «Morale 2». Cette chanson pour sa petite-amie est, pour Roméo Elvis, quelque chose de sacré. Sa Lénita est «Inévitable et vitale», d’autant plus que Roméo Elvis reconnaît que partager sa vie n’est pas simple: «T'avais pas calculé mes failles/Et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à s'fréquenter», mais qu’importe, le grand frère d’Angèle est complétement dingue de Lena: «Quand tu parles, je suis possédé/J'en oublierais les procédés qui doivent m'aider à t'convaincre».



Grâce à cette chanson on apprend également que séduire Lena Simonne n’a pas été de tout repos pour Roméo: «J'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire/Et forcément, j'ai trop de fierté pour m'en faire/Mais dans le fond, je vais regretter».