Roméo Elvis : le croco, son animal totem

Roméo Elvis, le croco sa marque de fabrique

Roméo Elvis n’est pas comme les autres. Alors que certains préfèrent les chiens, les chats, les oiseaux… Le chanteur Belge n’a d’yeux que pour le crocodile. Ce reptile dangereux qui effraie des milliers de personnes dans le monde entier. Mais pour le rappeur c’est tout le contraire. Dans une interview accordée à 20minutes il y a deux ans, il se laisse aller et parle de sa passion pour ce dernier.

«J’ai toujours adoré les animaux, avant je partageais cette passion avec tous mes amis, et ça continue. Les crocos en particulier parce qu’ils ont duré dans l’histoire et étaient là avant les êtres humains, on ne peut que les respecter pour ça. Je suis un grand consommateur de documentaires animaliers. […] J’ai plusieurs tatouages croces : la crocomotiv (une locomotive en forme de crocodile), un couteau croco… Et c’est aussi pour ça que j’aime Lacoste, parce que c’est une super marque, de qualité, agréable à porter, et il y a le crocodile».