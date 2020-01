Roméo Elvis et sa gourde écolo: retour sur l’engagement de l’artiste

Roméo Elvis: une pétition lancée

Afin de sensibiliser son public à cette cause qui lui tient particulièrement à cœur, Roméo Elvis a lancé une pétition. Le but est simple: distribuer des gourdes durables aux écoliers. Comme le souligne le principal intéressé, il est important de faire passer le message aux plus jeunes, et ce, dans l’enceinte même des établissements scolaires: «Les bouteilles en plastique sont mauvaises pour l'environnement et pour la santé, a-t-il ainsi expliqué (...) Pourquoi ne pas installer des points d'eau dans les écoles et fournir des gourdes aux élèves entre 6 et 18 ans? En Belgique, une gourde de type standard utilisée pendant 1 an représente à peu près 150 bouteilles en plastique d'un litre.» Lancée il y a 1 an, la pétition a été signée plus de 32 000 fois.