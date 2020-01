Rihanna célibataire: Chris Brown va-t-il essayer de la reconquérir?

C’est LA nouvelle qui agite la twittosphère depuis une semaine. Rihanna s’est séparée de Hassan Jameel, après trois ans de relation. La chanteuse, aujourd’hui célibataire serait donc un cœur à prendre. De quoi faire réagir de nombreuses personnes dont Chris Brown, son ex !

Selon une source qui s’est entretenue avec Hollywood Life, l’interprète de «Tempo» aurait été touché d’apprendre que Riri n’était plus en couple avec son milliardaire. Mais il ne tentera rien car il est comblé de bonheur avec ses enfants et sa femme Ammika aujourd’hui. «Chris est toujours chamboulé par tout ce qui touche à Rihanna donc savoir qu'elle est célibataire, c'est fou pour lui. Mais ça tombe mal parce qu'il est vraiment heureux avec Ammika. Ils essaient de voir où leur relation va les mener, alors mêler Rihanna à tout ça ruinera ses chances que ça marche entre eux», raconte le proche de la star.

Chris Brown violent avec Rihanna

La love story entre Rihanna et Chris Brown date de 2006. Les deux artistes se séparent en 2009 après que le chanteur ait roué de coups sa compagne. Dans le documentaire qui lui est consacré «Chris Brown: Welcome to My Life», sorti en 2017, Chris Brown a déclaré: «J’aime toujours Rihanna».

Il a également fait référence aux violences qu’il a infligées à l’interprète de «Diamonds» et pour lesquels il a été condamné à 180 jours de travaux d’intérêts généraux: «Je l’ai tabassée et sa lèvre s’est ouverte. Et quand j’ai vu ça, je suis entré en état de choc, je me suis dit: ‘’Putain, pourquoi l’ai-je frappée comme ça?’’».

Rihanna proche d’A$AP Rocky aujourd’hui

Pour oublier Hassan Jameel dont elle vient de se séparer, Rihanna profite de bons moments aux côtés d’A$AP Rocky. La chanteuse a été photographiée avec le rappeur lors du concert en hommage à A$AP Yams. Les deux artistes semblaient passer un agréable moment dans les coulisses du show.

Les rumeurs vont également bon train concernant un possible rapprochement avec son ex, Drake. L’interprète de «Hot Line Blings» était lui aussi présent lors de cette soirée. Mais les deux amis ne seraient pas repartis ensemble.