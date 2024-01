Rihanna absolument fan de A$AP Rocky au Gala des Pièces Jaunes

La star de la Barbade a de nouveau créé la surprise. Pour cette nouvelle édition, le Gala des Pièces jaunes a affiché une impressionnante programmation sur la scène de l’Accor Arena. Les stars françaises et internationales ont en effet enflammé la salle au cours d'un concert de folie à l’image de Maroon 5, J Balvin, DJ Snake, Pharrell Williams, Rauw Alejandro, Gims, Kendji, Vianney ou encore les stars de la K-pop Lisa des BlackPink et Stray Kids.

Une prestation impressionnante



Une autre star internationale était également attendue. Accompagné de la pianiste Khatia Buniatishvili et du saxophoniste Pierre Bertrand, le rappeur A$AP Rocky a livré une prestation impressionnante avec l’orchestre du Gala dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal. Une fusion des genres qui n’a pas échappé à la compagne du rappeur new-yorkais, Rihanna, qui était aux premières loges du show. Une présence inattendue qui a égayé le cœur d'une foule qui n'a pas manqué d'hurler son nom durant de longues minutes.



La star de la pop, déjà aperçue en début de semaine à la Fashion Week - occasionnant une savoureuse rencontre avec l’actrice Natalie Portman -, est venue assister au concert-événement et soutenir son compagnon. La chanteuse barbadienne n’a pas raté une miette de la performance de son amoureux, filmant quelques images avec son téléphone. En coulisse, la star a pris le temps d’évoquer au micro de NRJ l’importance de l’évènement dans le soutien qu’il apporte aux enfants hospitalisés. Peut-être un passage sur scène pour l’édition 2025 ?

En attendant, le Gala des Pièces jaunes 2024 est à retrouver, ce samedi 27 janvier, dès 20h40 sur France 2.



Pour soutenir l'opération Pièces jaunes, rendez-vous sur le site de la Fondation des Hôpitaux.