Pierre Garnier réagit à "Mauvais Garçon", le nouveau single d'Helena

Après le succès estival de "Summer Body", Helena fait son grand retour avec "Mauvais Garçon", son quatrième single. Ce mercredi 20 novembre, la demi-finaliste de la Star Academy 2023 a dévoilé ce titre très attendu, après des mois d'attente et un teaser dans lequel elle apparaissait vêtue d’une veste en cuir noir, collant une affiche énigmatique à la recherche "d’un gentil garçon. Récompense à la clé".

Pierre Garnier valide "Mauvais Garçon"

Dans "Mauvais Garçon", Helena, la chanteuse belge de 22 ans, aborde de front les relations toxiques et la dynamique parfois destructrice entre partenaires. Elle met en lumière les comportements nuisibles de certains compagnons, tout en promettant de nouvelles leçons de vie : "On a appris à accepter notre corps cet été, on va apprendre les lois de l’amour cet hiver."