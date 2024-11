Linkin Park s’invite dans les cinémas français

Des nouvelles qui vont consoler les fans de Linkin Park déçus de ne pas avoir eu de billet pour leur concert explosif à Paris, en novembre dernier. Le groupe américain étoffe sa tournée "From Zero" avec une série de dates aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud et surtout en Europe ! Ils reviendront ainsi dans la capitale au Stade de France, le vendredi 11 juillet 2025. Aucun doute : il faudra une fois de plus faire preuve de rapidité pour avoir des places.

Mais pas de panique : celles et ceux qui n’arriveront pas à applaudir le groupe dans les plus grandes salles du monde pourront le faire dans les salles obscures. En effet, Linkin Park a annoncé avoir réalisé un film de leur concert à São Paulo, au Brésil, plus tôt ce mois-ci.

Pendant le show, qui a également été retransmis en intégralité sur la chaîne brésilienne Multishow, le groupe de rock alternatif a interprété plusieurs morceaux de l'album récemment sorti, ainsi que ses plus grands succès. La date de sortie du film n'a pas encore été annoncée.