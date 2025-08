Pierre Garnier lance ses vlogs d'été

Il y a les vlogs d'août de Lena Situations et dorénavant ceux de Pierre Garnier ! Le chanteur vient de créer l'évènement en annonçant la sortie de sa propre série de vidéos. L'artiste d'ordinaire discret a, en effet, révélé qu'il documenterait son été à travers une série de vlogs.

Dans une Story Instagram partagée ce week-end, l'interprète de "Ceux qu'on était" a publié un message qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Sur une vidéo où on l'entend rire au téléphone, il écrit : "On ne pouvait pas vous laisser un mois sans nouvelles. Avec Naumaur on a décidé de capter les souvenirs de cet été. Et d'en faire plusieurs épisodes sous forme de vlogs. Le premier épisode sort mardi. Bisous."

Naumaur est un photographe et vidéaste qui travaille aux côtés de Pierre Garnier depuis ses débuts de carrière.

Des moments inédits que tout le monde attend

Cette annonce est une excellente nouvelle pour les fans du gagnant de la Star Academy 2023 qui rêvent d'en savoir plus sur son quotidien. Jusqu'ici, l'artiste se montrait très secret sur sa vie privée, préférant se concentrer sur sa musique et sa carrière. Ce nouveau format promet donc des séquences exclusives pleines de bonne humeur.

Il faut dire que l'été de Pierre Garnier est particulièrement chargé, marqué par une tournée des festivals qui l'emmène aux quatre coins de la France et au-delà. Ce dimanche 3 août, il était notamment à l'affiche du Ronquières Festival en Belgique, partageant la scène avec sa complice Helena. Les deux artistes se retrouveront également à la fin du mois pour la quatrième édition du Rose Festival à Toulouse, un événement organisé par Bigflo & Oli.

Rendez-vous ce mardi 5 août pour découvrir le premier épisode de ses vlogs.